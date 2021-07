Bravissima con i fiori e braccata dall'artista di corte (Di lunedì 5 luglio 2021) Un cast tutto inglese (quasi) per una storia tutta francese, girata tutta in Inghilterra da un regista anglaise. Potere del cinema. Che ne Le regole del caos, stasera su Iris alle 21.00, non fa rimpiangere per nulla la vera reggia di Versailles e tutto quello che ne comporta in termini di spazio, grandeur, luogo iper-visitato e iper-conosciuto. L’artefice di questo miracolo è Alan Rickman, conosciuto più come attore che regista (era Severus Piton in Harry Potter), morto improvvisamente a 69 anni nel 2016. Kate Winslet: i look sul red carpet ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 luglio 2021) Un cast tutto inglese (quasi) per una storia tutta francese, girata tutta in Inghilterra da un regista anglaise. Potere del cinema. Che ne Le regole del caos, stasera su Iris alle 21.00, non fa rimpiangere per nulla la vera reggia di Versailles e tutto quello che ne comporta in termini di spazio, grandeur, luogo iper-visitato e iper-conosciuto. L’artefice di questo miracolo è Alan Rickman, conosciuto più come attore che regista (era Severus Piton in Harry Potter), morto improvvisamente a 69 anni nel 2016. Kate Winslet: i look sul red carpet ...

Advertising

NathBourg : Bravissima, competente, simpatica e disponibile anche a scambiare una battuta con una sconosciuta, ecco. Tanti cari… - Lollaw6 : @VeroDeRomanis Sembre bravissima @VeroDeRomanis . Ho una certa ammirazione per chi riesce a dire cose così puntuali… - Pakito10190143 : @ImperioDM1 @Levi0765968064 Bravissima ?? sono in certa di una becera scusa per abbandonarla e rimanere con la cosci… - billcars10 : @giulia_mizzoni Bravissima e super competente. E comunque quando per radio con lillo e Greg facevi I cameo per i lo… - bea__styles__ : @tpwithmartina ma sei stata bravissima ahhh sono super contenta per te?? anche a me è andata bene, avevo un po' di a… -