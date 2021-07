BRAVE AND BEAUTIFUL: DEBUTTA SU CANALE 5 LA NUOVA SOAP MADE IN TURKEY (Di lunedì 5 luglio 2021) Cambia il pomeriggio estivo di CANALE 5 nel segno della continuità. Al posto di Mr. Wrong, che conclude la sua programmazione in prima serata, DEBUTTA oggi alle 14.45 BRAVE and BEAUTIFUL, NUOVA serie MADE in TURKEY. Una produzione più classica rispetto alle SOAP giovanili con Can Yaman. Amori ma molti intrighi e delitti per strizzare l’occhio al pubblico più adulto. Tra i fiori all’occhiello di Star TV – emittente privata nata nel 1989 – Cesur ve Güzel (titolo originale) è stata realizzata dalla principale casa di produzione del Paese della Mezzaluna: Ay ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 5 luglio 2021) Cambia il pomeriggio estivo di5 nel segno della continuità. Al posto di Mr. Wrong, che conclude la sua programmazione in prima serata,oggi alle 14.45andseriein. Una produzione più classica rispetto allegiovanili con Can Yaman. Amori ma molti intrighi e delitti per strizzare l’occhio al pubblico più adulto. Tra i fiori all’occhiello di Star TV – emittente privata nata nel 1989 – Cesur ve Güzel (titolo originale) è stata realizzata dalla principale casa di produzione del Paese della Mezzaluna: Ay ...

