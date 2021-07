Bonucci “Con Spagna gara aperta, Morata tra i big al mondo” (Di lunedì 5 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La Nazionale sbarca a Wembley per una semifinale europea, contro la Spagna, che gli azzurri di Roberto Mancini disputeranno dopo un percorso netto, culminato con l'eliminazione ai quarti del Belgio. ‘Nemico pubblico numero 1' dell'Italia sarà quell'Alvaro Morata finito anche nel mirino dei cosiddetti haters e che Leonardo Bonucci, ovviamente, conosce bene. “Alvaro è prima di tutto un amico, a Torino spesso siamo insieme – spiega il centrale azzurro in conferenza stampa – Mi ha colpito quello che ha subito come tutti, anche io so cosa si prova a sentire certe cose. Gli sono vicino, è una grande persona e un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La Nazionale sbarca a Wembley per una semifinale europea, contro la, che gli azzurri di Roberto Mancini disputeranno dopo un percorso netto, culminato con l'eliminazione ai quarti del Belgio. ‘Nemico pubblico numero 1' dell'Italia sarà quell'Alvarofinito anche nel mirino dei cosiddetti haters e che Leonardo, ovviamente, conosce bene. “Alvaro è prima di tutto un amico, a Torino spesso siamo insieme – spiega il centrale azzurro in conferenza stampa – Mi ha colpito quello che ha subito come tutti, anche io so cosa si prova a sentire certe cose. Gli sono vicino, è una grande persona e un ...

