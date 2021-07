Basket: Danilo Gallinari sarà tra i convocati per le Olimpiadi di Tokyo (Di lunedì 5 luglio 2021) È un’indiscrezione che arriva dalla Gazzetta dello Sport, ma per lo più una conferma di ciò che già era quasi certo. Danilo Gallinari sarà nella lista dei convocati della Nazionale italiana di Basket per le prossime Olimpiadi di Tokyo. L’ala degli Atlanta Hawks, non presente nella rosa di coloro che hanno centrato la storica qualificazione a Cinque Cerchi con l’impresa di Belgrado sconfiggendo la Serbia, tornerà in maglia azzurra per l’appuntamento più importante. Gallinari ha infatti terminato i play-off NBA con la sua franchigia, uscendo nelle finali di ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) È un’indiscrezione che arriva dalla Gazzetta dello Sport, ma per lo più una conferma di ciò che già era quasi certo.nella lista deidella Nazionale italiana diper le prossimedi. L’ala degli Atlanta Hawks, non presente nella rosa di coloro che hanno centrato la storica qualificazione a Cinque Cerchi con l’impresa di Belgrado sconfiggendo la Serbia, tornerà in maglia azzurra per l’appuntamento più importante.ha infatti terminato i play-off NBA con la sua franchigia, uscendo nelle finali di ...

