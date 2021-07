Autostrada A24, chiusure notturne del traforo per interventi manutenzione (Di lunedì 5 luglio 2021) L'Aquila - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche e attività urgenti di manutenzione dell'INFN, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta A24 Assergi-San Gabriele/Colledara con il seguente calendario e modalità: - dalle ore 22 di oggi 5 luglio alle ore 06:00 di martedì 6 chiusura della carreggiata est con direzione Teramo. I veicoli diretti verso Teramo dovranno uscire dall'A24 allo Svincolo di Assergi. Per lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Teramo/Giulianova si consiglia di utilizzare l'itinerario alternativo costituito dall'A25 Torano-Pescara, proseguire il viaggio sull'A14 in direzione Ancona fino a ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 luglio 2021) L'Aquila - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche e attività urgenti didell'INFN, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta A24 Assergi-San Gabriele/Colledara con il seguente calendario e modalità: - dalle ore 22 di oggi 5 luglio alle ore 06:00 di martedì 6 chiusura della carreggiata est con direzione Teramo. I veicoli diretti verso Teramo dovranno uscire dall'A24 allo Svincolo di Assergi. Per lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Teramo/Giulianova si consiglia di utilizzare l'itinerario alternativo costituito dall'A25 Torano-Pescara, proseguire il viaggio sull'A14 in direzione Ancona fino a ...

LuceverdeRoma : ???? #Autostrada #Lavori - A1 Milano Napoli ?? dal 05/07 al 07/07 ?? dalle 22:00 alle 06:00 ?Chiusura notturna e… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #autostrada #incidente - A24 Tratto Urbano ??? Chiuso l'allacciamento con la Tangenziale Est per chi dal G… - LuceverdeRadio : [AGG]? A24 Roma - Teramo ??Ripristinata l'#autostrada e riaperto il tratto tra San Gabriele e Assergi > Roma… - lanuovariviera : Autostrada, problemi anche sulla A24, camion in fiamme in galleria. Traffico bloccato -

