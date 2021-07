Vaccini anti-Covid | tra calo delle forniture e vacanze | la campagna decelera

(Di lunedì 5 luglio 2021) Le somministrazioni quotidiane si mantengono sopra le 500mila, ma i dati dell'ultima settimana fanno registrare unrispetto a quella precedente. Diversi i fattori che concorrono alla frenata: dalla diminuzionelamentata dalle Regioni, alla scelta di molti italiani di non fare ora la prima dose per evitare la seconda ad agosto. E resta il nodo dei circa 2,5 milioni di over 60 che ancora non hanno ricevuto alcuna dose

... poi, più che "no vax" sono semplicemente titubanti, hanno paura cioè che il farmaco- Covid ... Insomma, portare ia casa degli anziani. E non gli anziani nei centri vaccinali. "Ma bisogna ..."Tutto ciò significa che il nostro piano economico sta funzionando", ha detto Biden, riferendosi alla manovra- Covid da 1.900 miliardi di dollari, l'unica varata finora. Il leader degli Stati ...SOLO UNDER 30. Sulla scorta dell’analisi dei dati certificati dalle Direzioni Strategiche delle Asl è stato disposto lo spostamento delle prenotazioni delle prime dosi di vaccinazione per i soli sogge ...Mancano però all'appello con il vaccino ancora 4,5 milioni di giovani tra i 12 e i 19 anni e 2,5 milioni di over 60 ...