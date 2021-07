Paola Perego rivela il suo dramma (Di domenica 4 luglio 2021) Paola Perego ospite del programma televisivo “Belve” ha raccontato il suo doloroso dramma. La conduttrice ha rivelato di aver sofferto per anni di depressione, e di essere riuscita a superarla solo grazie all’aiuto della sua famiglia. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato la Perego. Paola Perego è stata tra gli ospiti di Francesca Fagnani nell’ultima puntata di “Belve“. La conduttrice ha parlato della sua vita privata e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 luglio 2021)ospite del programma televisivo “Belve” ha raccontato il suo doloroso. La conduttrice hato di aver sofferto per anni di depressione, e di essere riuscita a superarla solo grazie all’aiuto della sua famiglia. Ma vediamo nel dettaglio cosa hato laè stata tra gli ospiti di Francesca Fagnani nell’ultima puntata di “Belve“. La conduttrice ha parlato della sua vita privata e Articolo completo: dal blog SoloDonna

