La Ever Given potrà lasciare il canale di Suez: l'armatore dovrà pagare 550 milioni di dollari per i danni (Di domenica 4 luglio 2021) L'Autorità del canale di Suez ha annunciato un accordo che prevede il rilascio, mercoledì prossimo, della gigantesca nave portacontainer Ever Given, che era stata trattenuta dopo aver bloccato a fine ... Leggi su globalist (Di domenica 4 luglio 2021) L'Autorità deldiha annunciato un accordo che prevede il rilascio, mercoledì prossimo, della gigantesca nave portacontainer, che era stata trattenuta dopo aver bloccato a fine ...

Advertising

globalistIT : - InfoMarittime : Con una cerimonia ufficiale, autorità del canale di Suez e Shoei Kisen firmeranno l'intesa che libererà la grande p… - zazoomblog : Egitto può ripartire la nave Ever Given che aveva bloccato il canale di Suez - #Egitto #ripartire #Given #aveva - laregione : La nave che ha bloccato il canale di Suez può ripartire - laregione : Egitto, può ripartire la nave che bloccò Suez -