Ultime Notizie dalla rete : Papa Gemelli Papa Francesco ricoverato per un intervento chirurgico Papa Francesco è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico. Lo annuncia l' Adnkronos , citando fonti del Policlinico Gemelli. Già a partire da questa mattina, fa sapere l'agenzia, si ...

Il Papa al Gemelli per un intervento chirurgico Il Papa è arrivato nell'ospedale romano del Gemelli intorno alle 14,30 per sottoporsi a un intervento chirurgico. Già da questa mattina al policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per ...

