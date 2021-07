Gp Austria | trionfa Verstappen

(Di domenica 4 luglio 2021) Maxconferma lo strapotere della sua Red Bull nel Gp d’, nono appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandeseal Red Bull Ring di Spielberg coronando un weekend perfetto cominciato con la pole position e concluso con il primo posto sul podio, il quinto successo stagionale per lui, davanti alla Mercedes di Bottas e alla McLaren di Lando Norris. Domenica complicata per Hamilton che dopo la partenza in seconda fila riesce a salire in seconda posizione salvo poi chiudere quarto penalizzato da un problema alla sua monoposto. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz. Maxparte bene ...

16.35 Formula 1:VerstappeninMax Verstappen (Red Bull) domina il Gp die rafforza così il primato nel Mondiale. Alle sue spalle la Mercedes di Bottas,con la Red Bull di Norris che va a completare il ...Back - to - back al Red Bull Ring per la Formula 1 e back - to - back di vittorie per Max Verstappen, che fa sua anche la seconda gara sul tracciato di Zeltweg. Il Gran Premio d'evidenzia lo strapotere Red Bull - Honda, con un Max Verstappen capace di imporre un ritmo insostenibile per tutti gli altri, Mercedes in primis. La prima Freccia d'Argento al traguardo è ...Max Verstappen è diventato inarrestabile! L’olandese della Red Bull vince ancora, così come accaduto la settimana scorsa, sul circuito di Spielberg. Il leader della classifica piloti va così in fuga g ...Verstappen per l'allungo mondiale, ma occhio al meteo: a Spielberg in scena il nono round iridato: segui con noi in live il GP d'Austria.