Generazione 56k, parla il cast: “Ci manca la lentezza degli anni ’90” (Di domenica 4 luglio 2021) I The Jackal e i protagonisti di Generazione 56k hanno presentato la serie realizzata per Netflix e disponibile dal 1 luglio in piattaforma. Possiamo considerare simbolica la presenza di Napoli sullo sfondo dalla terrazza in cui si è tenuta la conferenza di presentazione di Generazione 56k, la serie Netflix in collaborazione con i The Jackal. Simbolica perché la napoletanità è un punto centrale dell'opera del gruppo, forse il vero filo conduttore di un lavoro che dal web è passato al grande schermo e ora alla serialità. Anche di questo abbiamo parlato nella nostra intervista a Fru e Fabio, ma l'incontro stampa ci ha permesso di approfondire ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 luglio 2021) I The Jackal e i protagonisti di56k hanno presentato la serie realizzata per Netflix e disponibile dal 1 luglio in piattaforma. Possiamo considerare simbolica la presenza di Napoli sullo sfondo dalla terrazza in cui si è tenuta la conferenza di presentazione di56k, la serie Netflix in collaborazione con i The Jackal. Simbolica perché la napoletanità è un punto centrale dell'opera del gruppo, forse il vero filo conduttore di un lavoro che dal web è passato al grande schermo e ora alla serialità. Anche di questo abbiamoto nella nostra intervista a Fru e Fabio, ma l'incontro stampa ci ha permesso di approfondire ...

Advertising

_the_jackal : La #Generazione56k è quella che ricorda ancora il rumore del modem (lentissimo) che ci metteva 10 minuti a caricare… - kuneijder2 : Comunque non guardavo qualcosa di diverso dal calcio da un mese, ho appena iniziato Generazione 56k, vediamo - myredcarpetITA : Nostalgici degli anni '90, a rapporto! Non perdete la video intervista della nostra @martbarons ai dolcissimi prota… - Genjuro75 : RT @_the_jackal: La #Generazione56k è quella che ricorda ancora il rumore del modem (lentissimo) che ci metteva 10 minuti a caricare una fo… - Stefanofisicoit : NETFLIX, “GENERAZIONE 56K” E’ LA NUOVA SERIE CON I THE JACKAL -