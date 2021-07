(Di domenica 4 luglio 2021) Felix, che ieri ha diretto Ucraina - Inghilterra, è l'arbitro designato per ladell'Europeo in programma martedì sera a Wembley fra. Il tedesco sarà assistito dai ...

Advertising

neifatti : Europei, Italia-Spagna sarà diretta da Brych - giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei: Brych arbitrerà la semifinale Italia-Spagna: (ANSA) - ROMA, 04 LUG - Felix Brych, che ier… - sportli26181512 : Italia-Spagna sarà arbitrata dal tedesco Brych: Europei, martedì Italia-Spagna sarà arbitrata dal tedesco Brych Ult… - WimMensen : RT @Gazzetta_it: Europei, martedì Italia-Spagna sarà arbitrata dal tedesco Brych #EURO2020 #ITA #ESP - Gazzetta_it : Europei, martedì Italia-Spagna sarà arbitrata dal tedesco Brych #EURO2020 #ITA #ESP -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Brych

Sarà il tedesco Felixad arbitrare la semifinale deglitra Italia e Spagna, in programma martedì sera a Wembley. Assistenti i connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp. Al Var Marco Fritz, coadiuvato da Bastian ...Sarà il tedesco Felixad arbitrare la prima semifinale degliin programma martedì 6 luglio a Wembley, fra Italia e Spagna. Ventisette i precedenti complessivi con le squadre italiane, compresa la nazionale: ...E l'arbitro che ha diretto Belgio-Portogallo, in cui ha concesso alla squadra di Cristiano Ronaldo libertà di menare, con De Bruyne e Hazard usciti zoppi ...Sarà il tedesco Felix Brych ad arbitrare la semifinale degli Europei tra Italia e Spagna, in programma martedì sera a Wembley. Assistenti i connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp. Al Var Marco Fritz, ...