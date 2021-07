Cristiano Ronaldo, il toccante retroscena privato: sentire quanto guadagnava ti lascerà senza parole (Di domenica 4 luglio 2021) Sapete quanto guadagnava Cristiano Ronaldo? Il toccante retroscena sulla sua vita privata vi lascerà senza parole Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti al mondo, nonché uno dei più forti di tutti i tempi. Attualmente milita nella Juventus ed è una bandiera, oltre che capitano, della nazionale portoghese. Con la maglia della sua nazionale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 4 luglio 2021) Sapete? Ilsulla sua vita privata viè uno dei calciatori più forti al mondo, nonché uno dei più forti di tutti i tempi. Attualmente milita nella Juventus ed è una bandiera, oltre che capitano, della nazionale portoghese. Con la maglia della sua nazionale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Squawka : Most league goals scored in Europe's top five divisions in 2020/21: ? Robert Lewandowski (41) ? Lionel Messi (30)… - _GoncaloLopes : Cristiano Ronaldo discussing new contract with Juventus until 2023 ?? - OptaPaolo : 5 - Patrik #Schick ha segnato il suo quinto gol ad #EURO2020, diventando il capocannoniere del torneo in corso al p… - junews24com : Cristiano Ronaldo alla Juve fino al 2023: clamorosa proposta di Mendes. I dettagli - Spazio_J : Cristiano Ronaldo: dall'Inghilterra arriva una nuova suggestione di mercato - -