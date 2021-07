CorSport | Insigne chiederà al Napoli di gestire in autonomia i propri diritti di immagine

Advertising

napolista : Dopo l’Europeo il capitano e il club tratteranno il rinnovo. Quello dei diritti di immagine è sempre stato un muro… - napolista : A 30 anni appena compiuti, questa era l’ultima occasione per imporsi, altrimenti avrebbe rischiato l’oblio. Quel pa… - SiamoPartenopei : CorSport - Futuro di Insigne al Napoli: il pensiero di Spalletti - SiamoPartenopei : CorSport - Insigne chiederà più di 5 milioni per il rinnovo: la posizione di ADL ed i sondaggi di Tottenham e Barça - zazoomblog : Corsport: Insigne chiacchierate senza sbocco con Barcellona e Tottenham - #Corsport: #Insigne #chiacchierate -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Insigne

Un'estate per il rinnovo Db Bologna 04/06/2021 - amichevole / Italia - Repubblica Ceca / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Lorenzoe il Napoli. Da lì non si scappa. Bisognerà ...Sul. 'Il suo sacrificio ti resta dentro più del guizzo caparbio di Barella, più della sublime geometria di'. Lo scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Sono l'immagine che ...A 30 anni appena compiuti, questa era l'ultima occasione per imporsi, altrimenti avrebbe rischiato l'oblio. Quel pallone diventerà un poster ...Prima il personaggio Roberto Mancini divideva. Da quando è diventato commissario tecnico della Nazionale, invece, ha fatto innamorare tutti. Di sé e dei suoi azzurri. Lo scrive ...