Classifica Mondiale piloti F1 2021: Verstappen allunga in vetta, +32 su Hamilton! Leclerc 6° (Di domenica 4 luglio 2021) Max Verstappen oggi allunga su Lewis Hamilton in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 2021, al termine del GP d’Austria, nona tappa di questo lunghissimo campionato. Di seguito la Classifica aggiornata del Mondiale piloti F1 2021. Classifica Mondiale piloti F1 2021 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 182 2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 150 3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 104 4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 101 5 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Maxoggisu Lewis Hamilton in testa alladelF1, al termine del GP d’Austria, nona tappa di questo lunghissimo campionato. Di seguito laaggiornata delF1F11 MaxNED RED BULL RACING HONDA 182 2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 150 3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 104 4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 101 5 ...

Advertising

CircusFuno : Formula 1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo l'#AustrianGP #F1 2021 - is_amazon : @damorantonio @MPenikas @NapolitanoIda @GianFreee @primaopoitorna @SonoStefanoIT @gio_c75 @APatrignan… - Monia415 : RT @aurora_lmt: I #maneskin PRIMI IN CLASSIFICA MONDIALE MI SENTITE URLARE - aurora_lmt : I #maneskin PRIMI IN CLASSIFICA MONDIALE MI SENTITE URLARE - N2ptun1 : RT @MrsMPendragon: non ci posso credere i #maneskin primi in classifica mondiale -