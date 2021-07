361STASERA IN TV, I PROGRAMMI DI DOMENICA 4 LUGLIO (Di domenica 4 luglio 2021) ECCO I PRINCIPALI PROGRAMMI DI STASERA IN TV Rai 1 – Una voce per Padre Pio 2021 (Evento) (Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo, che segn – a di fatto una vera e propria ripartenza.) Rai 2 – Delitti in Paradiso – Stagione 9 Episodio 7 – Un oscuro segreto (Telefilm) (L’ispettore Parker e la sua squadra indagano sulla morte di una parrucchiera, avvenuta nel suo salone, e su quella di un attore.) Rai 3 – Basket – Pre Olimpico – Serbia Vs Italia (Sport) (Basket: Torneo Qualificazione Olimpica – Finale Belgrado – SPORT – A Cura di Rai Sport Telecronaca di Maurizio Fanelli.) Rete Quattro – Solo per vendetta (Film) (A ... Leggi su 361magazine (Di domenica 4 luglio 2021) ECCO I PRINCIPALIDI STASERA IN TV Rai 1 – Una voce per Padre Pio 2021 (Evento) (Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo, che segn – a di fatto una vera e propria ripartenza.) Rai 2 – Delitti in Paradiso – Stagione 9 Episodio 7 – Un oscuro segreto (Telefilm) (L’ispettore Parker e la sua squadra indagano sulla morte di una parrucchiera, avvenuta nel suo salone, e su quella di un attore.) Rai 3 – Basket – Pre Olimpico – Serbia Vs Italia (Sport) (Basket: Torneo Qualificazione Olimpica – Finale Belgrado – SPORT – A Cura di Rai Sport Telecronaca di Maurizio Fanelli.) Rete Quattro – Solo per vendetta (Film) (A ...

