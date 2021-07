Ucraina-Inghilterra | tifosi inglesi da Dubai a Roma per aggirare le restrizioni

(Di sabato 3 luglio 2021) Ci sono cinquecento, stando a quanto riferisce il Daily Mail, che hanno raggiuntoper poi volare da lì ain modo tale daledi quarantena e test negativo per accedere allo stadio. Si parla di biglietti aerei pagati anche fino a 700 sterline pur di poter atterrare in Italia senza problemi in otticaall’Olimpico. In Gran Bretagna, invece, tutto esaurito in pub e birrerie per assistere alla partita. SportFace.

Advertising

SkyTG24 : Euro 2020, oggi gli altri quarti: Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. DIRETTA - repubblica : Inghilterra-Ucraina, paura per 200 inglesi arrivati negli ultimi giorni - sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - Orli19831 : Il mio pronostico su Ucraina Inghilterra è 1-2 marcatori R. Malinovskyi,R. James #TwittEuro20 #R.Malinovskyi #R.Jam… - PiaceGianluca : Il mio pronostico su Ucraina Inghilterra è 1-3 marcatori A. Yarmolenko,H. Kane #TwittEuro20 #A.Yarmolenko #H.Kane… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Inghilterra

Il calendario degli Europei 2021 prevede per la giornata del 3 luglio due partite: per l'ultimo turno dei quarti di finale oggi si giocano Repubblica Ceca - Danimarca e, le squadre vincenti si affronteranno nelle semifinali del prossimo 7 luglio a Londra. A che ora e dove vederle in TV Repubblica Ceca - Danimarca andrà in onda alle ore 18:00 dal ...PROBABILI FORMAZIONI: IN EVIDENZA I due nomi di maggiore spicco finora per Gareth Southgate agli Europei 2020 e di conseguenza anche nelle probabili formazioni disono senza ombra ...Per entrambe quindi la qualificazione alla semifinale (che sarà contro la vincente di Ucraina-Inghilterra) sarà la ciliegina sulla torta.Ci sono cinquecento tifosi inglesi, stando a quanto riferisce il Daily Mail, che hanno raggiunto Dubai per poi volare da lì a Roma in modo tale da aggirare le restrizioni di quarantena e test negativo ...