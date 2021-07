Ostacoli e depistaggi per bloccare i video del carcere

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 3 luglio 2021) «Ciò che caratterizza la vicenda in esame è il fatto che la prova delle condotte delittuose poste in essere il 6 aprile 2020 ai danni dei detenuti del reparto Nilo è in larga parte evincibile in modo inequivoco dalla visione delle ripresedel circuito disorveglianza del». Come scrive il gip Sergio Enea nell’ordinanza che ha disposto le misure cautelari per gli agenti di polizia penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere, se questa volta la storia delle violenze … Continua L'articolo proviene da il manifesto.