Meteo Roma del 03-07-2021 ore 19:15 (Di sabato 3 luglio 2021) Meteo bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord mattino nuvolosità diffusa con pioggia sui rilievi e tempo piaciuto in pianura al pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori con molte nubi associate conosciuto sulla laguna veneta in serata pioggia temporali specie sulle regioni nord-orientali fenomeni in graduale torinetto nella notte al centro al mattino cieli poco nuvolosi su tutti i settori al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora tempo asciutto e ci ha rivelato irregolarmente nuvolosi in serata tempo stabile con cielo poco nuvoloso locali piogge tra Umbria e Marche al sud Al mattino tempo stabile ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 luglio 2021)bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord mattino nuvolosità diffusa con pioggia sui rilievi e tempo piaciuto in pianura al pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori con molte nubi associate conosciuto sulla laguna veneta in serata pioggia temporali specie sulle regioni nord-orientali fenomeni in graduale torinetto nella notte al centro al mattino cieli poco nuvolosi su tutti i settori al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora tempo asciutto e ci ha rivelato irregolarmente nuvolosi in serata tempo stabile con cielo poco nuvoloso locali piogge tra Umbria e Marche al sud Al mattino tempo stabile ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma Previsioni meteo, domenica sotto l'acqua al Nord: pioggia, grandine e nubifragi ...si potrebbero registrare punte di 38 gradi al Nord e fino a 42 gradi al Centro Le previsioni meteo ... Temperature massime: 32° a Cagliari, 30° a Roma, 31° a Firenze. Sud e Isole Cielo sereno o poco ...

Maltempo: domani in arrivo temporali al Nord ROMA, 03 LUG Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà domani le regioni settentrionali dell'Italia portando temporali che potranno anche essere intensi. Lo indica un'allerta meteo della ...

Meteo Roma: sabato discreto, poi bel tempo

Pinto e Mourinho, contatto telefonico con Spinazzola I due hanno rincuorato l’esterno giallorosso. Lo Special One lo aspetta Dopo la conferma della rottura sottocutanea del tendine d’Achille, rimediata nel secondo tempo di Italia-Belgio, Leonardo Spinaz ...

