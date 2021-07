Malika nelle grane: il Codacons annuncia esposto per possibile truffa aggravata (Di sabato 3 luglio 2021) Roma 3 lug — Dopo l’indignazione e le polemiche mediatiche è il turno delle potenziali grane giudiziarie per Malika Chalhy, la 22enne che dopo aver annunciato di essere stata allontanata da casa in quanto lesbica, ha beneficiato in modo alquanto peculiare di una sottoscrizione per ricevere fondi per il suo sostentamento. La raccolta — «grazie» all’interessamento di personaggi molto famosi sui social e in virtù della discriminazione «omofoba» patita — aveva raggiunto la ragguardevole cifra di quasi 150.000 euro. Peccato che, come poi emerso, la ragazza ha speso i soldi generosamente donati rubricando come beni di assoluta necessità un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 luglio 2021) Roma 3 lug — Dopo l’indignazione e le polemiche mediatiche è il turno delle potenzialigiudiziarie perChalhy, la 22enne che dopo averto di essere stata allontanata da casa in quanto lesbica, ha beneficiato in modo alquanto peculiare di una sottoscrizione per ricevere fondi per il suo sostentamento. La raccolta — «grazie» all’interessamento di personaggi molto famosi sui social e in virtù della discriminazione «omofoba» patita — aveva raggiunto la ragguardevole cifra di quasi 150.000 euro. Peccato che, come poi emerso, la ragazza ha speso i soldi generosamente donati rubricando come beni di assoluta necessità un ...

Advertising

MariellaLoi : Malika nelle grane: il Codacons annuncia esposto per possibile truffa aggravata | Il Primato Nazionale - mono_l0gue : malika non ha mai nascosto di avere avuto relazioni etero in passato, il fatto che abbia usato le donazioni per cos… - lunar_puck : @PusJordan @AndreaFileccia8 @CristinaCmr @noctislupo93 @bruno_luckn @marioadinolfi Sì. E infatti se questi screensh… - alex_antony17 : RT @Giorgiolaporta: Se vi scandalizzate per le donazioni private a #Malika finite in un #Mercedes, incazzatevi per questo finanziamento eur… - danielacapponci : RT @Giorgiolaporta: Se vi scandalizzate per le donazioni private a #Malika finite in un #Mercedes, incazzatevi per questo finanziamento eur… -