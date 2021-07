LIVE Berrettini-Bedene, Wimbledon 2021 in DIRETTA: si comincia (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace Bedene. SI PARTE! Al servizio Bedene 12.03 I giocatori hanno iniziato il riscaldamento. 12.00 I giocatori sono in campo, è il momento del sorteggio. 11.55 Nonostante Berrettini parta decisamente favorito, la sfida contro lo sloveno si preannuncia irta di difficoltà. 11.50 Mancano pochi minuti all’inizio del match. 11.45 Nei tre precedenti Berrettini ha trionfato due volte, in particolare nell’ultimo incrocio tra i due sull’erba londinese. 11.40 Il romano ha avuto un percorso soddisfacente con i successi contro Pella e Van de ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ace. SI PARTE! Al servizio12.03 I giocatori hanno iniziato il riscaldamento. 12.00 I giocatori sono in campo, è il momento del sorteggio. 11.55 Nonostanteparta decisamente favorito, la sfida contro lo sloveno si preannuncia irta di difficoltà. 11.50 Mancano pochi minuti all’inizio del match. 11.45 Nei tre precedentiha trionfato due volte, in particolare nell’ultimo incrocio tra i due sull’erba londinese. 11.40 Il romano ha avuto un percorso soddisfacente con i successi contro Pella e Van de ...

