F1, GP Austria 2021. Le Mercedes sfidano Verstappen per la pole position. La Ferrari mira alla seconda fila (Di sabato 3 luglio 2021) Nella giornata odierna l’autodromo di Spielberg sarà teatro delle qualifiche del Gran Premio di Austria, nono round del Mondiale di Formula Uno 2021. Per quanto si è visto ieri, potremmo anche assistere a una lotta a tre per la pole position. Probabilmente il favorito per partire davanti a tutti è Max Verstappen, già poleman settimana scorsa nel GP di Stiria, ma va rimarcato come nella FP2 l’unica simulazione di qualifica effettuata con compound C5 abbia visto le due Mercedes risultare più rapide dell’olandese. Vero che quest’ultimo ha sporcato il suo solo time attack con ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Nella giornata odierna l’autodromo di Spielberg sarà teatro delle qualifiche del Gran Premio di, nono round del Mondiale di Formula Uno. Per quanto si è visto ieri, potremmo anche assistere a una lotta a tre per la. Probabilmente il favorito per partire davanti a tutti è Max, giàman settimana scorsa nel GP di Stiria, ma va rimarcato come nella FP2 l’unica simulazione di qualifica effettuata con compound C5 abbia visto le duerisultare più rapide dell’olandese. Vero che quest’ultimo ha sporcato il suo solo time attack con ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Max non molla la 1° posizione (-30 ??) ?? Vettel e Tsunoda sorprendono, Ferrari dietro IL LIVE… - SkySportF1 : ? INCIDENTE PER LANCE STROLL (-30 ??) ?? Partono forte le rosse, Max martella IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? DUE FERRARI IN TOP3 ? Max Verstappen davanti a tutti I risultati ? - OA_Sport : CHE GIORNATA DI SPORT! Due azzurri a caccia degli ottavi a Wimbledon, la semifinale del Preolimpico di basket, la f… - voorhees_elias : RT @inigo_sim: Sergio Perez - Austria, 2021 -