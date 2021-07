F1, Fernando Alonso: “Mi sarei qualificato 5° o 6°. Il nostro weekend rovinato da una curva” (Di sabato 3 luglio 2021) Fernando Alonso ha vissuto un sabato da incubo. Le sue qualifiche erano cominciate sotto i migliori auspici, perché aveva realizzato addirittura il terzo tempo nel Q1. Dopodiché è stato eliminato nel Q2, trovandosi però involontariamente ostacolato da Sebastian Vettel proprio nell’ultima curva del suo ultimo giro lanciato. In questo modo, lo spagnolo sarà costretto a scattare dalla settima fila, trovandosi a disputare una gara tutta in salita. Ecco quanto ha dichiarato l’ormai quarantenne iberico ai microfoni di DAZN F1 España. “È probabile che penalizzino Vettel? Quindi? Non mi interessa, non ha alcuna importanza per noi. La verità è che ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021)ha vissuto un sabato da incubo. Le sue qualifiche erano cominciate sotto i migliori auspici, perché aveva realizzato addirittura il terzo tempo nel Q1. Dopodiché è stato eliminato nel Q2, trovandosi però involontariamente ostacolato da Sebastian Vettel proprio nell’ultimadel suo ultimo giro lanciato. In questo modo, lo spagnolo sarà costretto a scattare dalla settima fila, trovandosi a disputare una gara tutta in salita. Ecco quanto ha dichiarato l’ormai quarantenne iberico ai microfoni di DAZN F1 España. “È probabile che penalizzino Vettel? Quindi? Non mi interessa, non ha alcuna importanza per noi. La verità è che ...

