Covid, in Russia 697 morti in un giorno: quinto picco di fila (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 697 le persone morte a causa del Covid nelle ultime 24 ore in Russia secondo i dati del centro operativo nazionale anti coronavirus: si tratta del numero più alto dall'inizio della pandemia, nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 697 le persone morte a causa delnelle ultime 24 ore insecondo i dati del centro operativo nazionale anti coronavirus: si tratta del numero più alto dall'inizio della pandemia, nel ...

Advertising

ispionline : Cresce il rischio di nuova ondata di #Covid-19 dovuta alla variante #Delta, ma il numero di decessi è molto inferio… - petergomezblog : San Pietroburgo, record di morti per Covid nel mezzo degli Europei. Contagi tra i tifosi tornati in Finlandia dopo… - MediasetTgcom24 : In Russia 21mila casi e nuovo picco di morti: 669 #covid - GiaPettinelli : Covid: Russia, 697 morti in un giorno,quinto picco di fila - SmorfiaDigitale : Covid: Russia, 697 morti in un giorno, quinto picco di fila - Mondo -