Covid Gb | quasi 25mila contagi in 24 ore In centinaia a rave scambisti

Sono 24.885 le persone che sono risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, secondo i dati giornalieri diffusi dal governo. I test risultati positivi sono aumentati del 67% rispetto ai sette giorni precedenti, scrive il Guardian. In merito ai decessi, sono 18 le persone che oggi hanno perso la vita per complicanze riconducibili al coronavirus. Intanto centinaia di persone si sono radunate per partecipare a un rave di scambisti. Gli organizzatori dello Swingathon, il rave degli scambisti che si tiene a Grantham, nel Lincolnshire, a inizio settimana avevano garantito ...

