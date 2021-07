Cacciari: “Perché Pd al governo se Letta non vuole stare con Salvini?” (Di sabato 3 luglio 2021) (Adnkronos) – “Se Letta riteneva inconciliabile un governo con Salvini, poteva fare a meno di entrarci. Se Letta riteneva che il Pd non potesse far parte di un governo con Salvini, poteva evitare di farne parte. Salvini non mi pare abbia cambiato idea negli ultimi minuti…”. Massimo Cacciari si esprime così a Stasera Italia sul rapporto tra Lega e Pd all’interno del governo di Mario Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) (Adnkronos) – “Seriteneva inconciliabile uncon, poteva fare a meno di entrarci. Seriteneva che il Pd non potesse far parte di uncon, poteva evitare di farne parte.non mi pare abbia cambiato idea negli ultimi minuti…”. Massimosi esprime così a Stasera Italia sul rapporto tra Lega e Pd all’interno deldi Mario Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

