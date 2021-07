Barbara D’Urso è rimasta sola: “E’ disonesto abbandonare la nave quando affonda…” (Di sabato 3 luglio 2021) Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrici di maggiore successo e tra le più amate della televisione italiana. L’abbiamo vista in questi ultimi anni al timone di diverse trasmissioni televisive come Pomeriggio Cinque, Domenica live e live non è la D’Urso. Insomma, sembrerebbe che la conduttrice napoletana sia stata particolarmente impegnata in questi ultimi anni, ma a partire dalla prossima stagione le cose cambieranno. Era già nell’aria qualche cambiamento ed è da diversi mesi che si vocifera il fatto che per la prossima stagione Barbara non sarà più al timone di tre programmi televisivi. Come stanno ... Leggi su baritalianews (Di sabato 3 luglio 2021)è sicuramente una delle conduttrici di maggiore successo e tra le più amate della televisione italiana. L’abbiamo vista in questi ultimi anni al timone di diverse trasmissioni televisive come Pomeriggio Cinque, Domenica live e live non è la. Insomma, sembrerebbe che la conduttrice napoletana sia stata particolarmente impegnata in questi ultimi anni, ma a partire dalla prossima stagione le cose cambieranno. Era già nell’aria qualche cambiamento ed è da diversi mesi che si vocifera il fatto che per la prossima stagionenon sarà più al timone di tre programmi televisivi. Come stanno ...

