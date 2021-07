Variante Delta | Johnson & Johnson | “Vaccino protegge”

(Di venerdì 2 luglio 2021), il. A dirlo è la stessa azienda americana produttrice, spiegando che sviluppa “un’attività anticorpale neutralizzante contro la” del coronavirus Sars-CoV-2, “a un livello ancora più alto di quello recentemente osservato per laBeta in Sudafrica, dove è stata dimostrata un’elevata efficacia contro le forme gravi/critiche della malattia”. Le informazioni sono state diffuse dalla J;J, ...

pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - Agenzia_Ansa : 'Con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta', lo sostiene l'Agenzia europea del farmaco. Avanti… - fanpage : Con la variante Delta è necessario che gli over 60 e le persone a rischio patologie gravi abbiano copertura totale… - A_Gentili : RT @GiancarloDeRisi: Sono già 20.595 i migranti che manteniamo a scrocco dall'inizio dell'anno. Arrivano in maggioranza dal Bangladesh dove… - YoshiIrai : @PSabePhotograp1 @AlessandraOdri O forse dal fatto che la variante Delta sta preoccupando tutto il mondo. -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

'La Campania ha deciso di mantenere l'obbligo della mascherina perché in Campania abbiamo uno dei focolai nazionali della. L'altro, più consistente, è in Lombardia'. Lo ha detto il presidente della Regione Campania , nel corso di una diretta Facebook. 'La Campania - ha ricordato De Luca - è la regione con ...ROMA - Johnson & Johnson ha annunciato nuovi dati che hanno dimostrato che il suo vaccino a dose singola contro il Covid - 19 ha generato 'un'attività forte e persistente contro lain rapida diffusione e altre varianti virali del virus SARS - CoV - 2 altamente prevalenti. Inoltre - spiega una nota dell'azienda - i dati hanno dimostrato che la durata della risposta ...Variante Delta, il vaccino Johnson & Johnson protegge. A dirlo è la stessa azienda americana produttrice, spiegando che sviluppa “un’attività anticorpale neutralizzante contro la variante Delta” del c ..."Cresciuta 10 volte in un mese, il 94% dei casi fra non vaccinati o con unica dose". "A oggi - aggiunge l'assessore alla Sanità del Lazio- la variante maggiormente presente è la variante Gamma" o bras ...