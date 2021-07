Vaccini | la riprogrammazione dell’Asl Taranto fra annullamenti e nuova organizzazione delle date Comunicazine

(Di venerdì 2 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Da lunedì sospensioneprime dosi per gli under50, mentre il Palaricciardi chiude e le vaccinazioni seconde dosi prenotate si spostano alla SVAM. Seconda dose Astrazeneca: appuntamenti in città e negli hub distrettuali per gli over60 e, con la vaccinazione eterologa, pronto il calendario per gli under60. Ingente lavoro di riper il Dipartimento di Prevenzione della ASLche, alla lucerecenti disponibilità deie in conformità con le ultime disposizioni regionali, ha proceduto alla rimodulazione ...

Il governatore mette in guardia sulle possibili conseguenze del taglio delle forniture di. Da lunedì 5 la. Sui richiami ai turisti spiega: "Ci sarà compensazione dosi con le altre Regioni" di Annalisa Laselva - Montaggio di Paolo Galante...commissariale sta agendo in maniera bilaterale con tutte le Regioni per fare una...precedenti all'ultima indicazione del Comitato Tecnico Scientifico poteva contare su quattro'.Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: Da lunedì sospensione delle prime dosi per gli under50, mentre il Palaricciardi chiude e le vaccinazioni seconde dosi prenotate s ...L’assessore: “Dovremo sospendere in tutte le Asl pugliesi, a partire dal 5 luglio, la somministrazione delle prime dosi per gli under 50. In tutto, nelle nostre agende, sono 219.450 le prenotazioni de ...