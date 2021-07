Ultime Notizie Roma del 02-07-2021 ore 10 | 10

(Di venerdì 2 luglio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo l’ultimo aggiornamento di dati del Ministero della Salute nelle24 ore si sono registrati 882 nuovi casi a fronte di 188474 teste effettuati 21 i decessi nelle precedenti 24 ore casi erano stati 776 con 24 decessi 185016 Tamponi e la variante del ta ancora in primo piano neldi oggi per la messa dell’Europa i casi sarebbe un aumento del 10% dopo 2 mesi di calo dopo 10 settimane consecutive di Carlo i contagi sono tornati da montare la settimana scorsa in Europa sollevando e rischio di una nuova o i nostri dati ...

Advertising

fanpage : Arrivano le prime sospensioni. - fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - fanpage : #Variantedelta, la cancelliera Merkel non è ottimista - CorriereCitta : Roma, nuova ordinanza anti alcool: divieto di vendita dopo le 18 e stop alla consumazione nei luoghi pubblici. Ecco… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Auto si ribalta a Gioiosa Marea, ferita una donna) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultim… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Fanpage.it

Tutte lepiù importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 - Napoli, Spalletti incontra De Laurentiis: no a spese folli e ...La bozza di monitoraggio settimanale Iss - Ministero della Salute ha indicato che la proporzione di casi di infezione da virus SARS - CoV - 2 causati da varianti delta e kappa (la seconda faceva parte ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 lug - Chiusura in netto calo per le Borse cinesi che hanno archiviato gli scambi in prossimita' dei minimi di giornata in attesa dei dati macro in arrivo dagl ...FALCONARA - L'ultima tenedenza dello spaccio, e non poteva essere altrimenti, è l'appovvigionamento tramite i canali telematici e la consegna tramite spedizioni. E le Marche, stando ...