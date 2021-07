Ue,Salvini a Letta:aiuti governo invece di insultare ogni giorno (Di venerdì 2 luglio 2021) "Ho una linea sola: io sono per l'Italia, sosteniamo il governo Draghi perché ha resistituito dignità e autorevolezza all'Italia in Europa, alcune regole europee, e penso all'immigrazione, vanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) "Ho una linea sola: io sono per l'Italia, sosteniamo ilDraghi perché ha resistituito dignità e autorevolezza all'Italia in Europa, alcune regole europee, e penso all'immigrazione, vanno ...

Advertising

fattoquotidiano : In Italia con Draghi (che vuole al Colle), in Ue i patti con Orban: la doppia linea di Salvini. Letta: “Non si poss… - elio_vito : Capisco le amministrative, il Quirinale, l’unità del centrodestra, ma piuttosto che sentirsi dire ogni giorno di no… - elio_vito : Qualcuno avverta #Salvini che stavolta non si sta mettendo contro #Letta e contro il #Pd, ma contro #Draghi e contr… - 2014Monaco : RT @ChiodiDonatella: AMICO #LETTA, SE TE LE CERCHI POI TE LE TROVI, ESSI BONO SU Non si più stare al #governo con #Salvini e criticare #Sa… - infoitinterno : Matteo Salvini firma il patto con i sovranisti ed Enrico Letta sbotta: 'Se è in imbarazzo, esca dal governo', 'Non… -