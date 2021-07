Taglio della burocrazia e delle tasse, Salvini: “La Lega è in sintonia con Draghi” (Di venerdì 2 luglio 2021) SORRENTO – “La Lega è in sintonia con il presidente Draghi nella direzione del Taglio della burocrazia e delle tasse, della semplificazione fiscale e dello sblocco degli investimenti”. Lo afferma da Sorrento il leader del Carroccio, Matteo Salvini. “Come Lega – aggiunge – saremo impegnati da oggi, per tutta l’estate, nella raccolta delle firme dei referendum sulla giustizia per dare al Paese una seria e vera riforma della Giustizia. Aspetto gli italiani a firmare nelle ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 luglio 2021) SORRENTO – “Laè incon il presidentenella direzione delsemplificazione fiscale e dello sblocco degli investimenti”. Lo afferma da Sorrento il leader del Carroccio, Matteo. “Come– aggiunge – saremo impegnati da oggi, per tutta l’estate, nella raccoltafirme dei referendum sulla giustizia per dare al Paese una seria e vera riformaGiustizia. Aspetto gli italiani a firmare nelle ...

