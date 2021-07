Successo per l’Open Day vaccinale, i dati dell’Asl di Avellino (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGrande Successo per il primo Open Day ad accesso libero promosso dall’Asl di Avellino nei Centri Vaccinali della provincia. Nella giornata di ieri 1 luglio sono state somministrate 5.950 dosi, di cui 2.021 presso i 7 Centri Vaccinali territoriali impegnati nell’Open Day. “Come azienda siamo molto soddisfatti – afferma il Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante – nella giornata di ieri abbiamo somministrato circa 6.000 vaccini, di cui 2.000 nell’ambito dell’Open Day. Nonostante l’accesso libero non si sono registrati grossi disagi per l’utenza. La popolazione irpina, come ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGrandeper il primo Open Day ad accesso libero promosso dall’Asl dinei Centri Vaccinali della provincia. Nella giornata di ieri 1 luglio sono state somministrate 5.950 dosi, di cui 2.021 presso i 7 Centri Vaccinali territoriali impegnati nelDay. “Come azienda siamo molto soddisfatti – afferma il Direttore Generale, Maria Morgante – nella giornata di ieri abbiamo somministrato circa 6.000 vaccini, di cui 2.000 nell’ambito delDay. Nonostante l’accesso libero non si sono registrati grossi disagi per l’utenza. La popolazione irpina, come ...

