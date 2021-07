Serie A, cambia il calendario: sarà asimmetrico dalla stagione 2021/2022 (Di venerdì 2 luglio 2021) Svolta storica per la Serie A. Per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano, infatti, il calendario sarà asimmetrico. Questo vuol dire che, a partire dalla stagione 2021/2022, le partite di ritorno non seguiranno lo stesso schema del girone di andata, “sia come ordine, sia come composizione all’interno dello stesso turno”, sottolinea la Lega Serie A nella nota in cui annuncia l’introduzione della novità. “La nuova formula permetterà una migliore distribuzione degli incontri, non condizionati in questo modo da vincoli ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Svolta storica per laA. Per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano, infatti, il. Questo vuol dire che, a partire, le partite di ritorno non seguiranno lo stesso schema del girone di andata, “sia come ordine, sia come composizione all’interno dello stesso turno”, sottolinea la LegaA nella nota in cui annuncia l’introduzione della novità. “La nuova formula permetterà una migliore distribuzione degli incontri, non condizionati in questo modo da vincoli ...

Advertising

AAlciato : ?? Cambia il calendario di serie A - Spazio_Napoli : Rivoluzione in Serie A, il girone di ritorno sarà asimmetrico! Cosa cambia - DilectisG : RT @AAlciato: ?? Cambia il calendario di serie A - sassuolonews : Serie A 2021/2022, cambia il format: girone di ritorno sarà asimmetrico - siamo_la_Roma : ??? Cambiamenti in #SerieA ?? Nuovo format del calendario ?? Ecco come sarà #ASRoma -