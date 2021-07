Serie A 2021-2022, il girone di ritorno sarà asimmetrico a quello d’andata (Di venerdì 2 luglio 2021) Il consiglio di Lega ha deciso all’unanimità il cambiamento del calendario: girone asimmetrico nel girone di ritorno Il Consiglio di Lega, tenutosi in mattinata, ha stabilito all’unanimità che il calendario della Serie A TIM avrà un girone di ritorno asimmetrico nella sequenza delle giornate rispetto al girone di andata. Questo format è una novità per il nostro campionato, ma già in vigore in diversi campionati europei come Premier League, Liga e Ligue1. La particolarità del nostro sarà che le partite del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Il consiglio di Lega ha deciso all’unanimità il cambiamento del calendario:neldiIl Consiglio di Lega, tenutosi in mattinata, ha stabilito all’unanimità che il calendario dellaA TIM avrà undinella sequenza delle giornate rispetto aldi andata. Questo format è una novità per il nostro campionato, ma già in vigore in diversi campionati europei come Premier League, Liga e Ligue1. La particolarità del nostroche le partite del ...

Advertising

DiMarzio : La divertente proposta del #Como per #Messi - SkySport : ?? TUTTI PAZZI PER MOU ? Tatuaggi, ma non solo. Anche maglie e striscioni celebrativi per accogliere Mourinho nella… - Gazzetta_it : Gubitosi: 'Serie A, B, Champions e le coppe europee. TimVision adesso è la casa del calcio' - BuonAndrew : RT @TommasoTurci: Nella Serie A 2021/2022 le partite del girone di ritorno saranno totalmente diverse da quelle di andata. Unica conseguenz… - sportli26181512 : Buffon e Ribery salutano la Serie A: cosa fanno oggi gli altri giocatori della finale 2006: Con il passaggio di Buf… -