Scuola, Anief chiede risposte su Decreto Sostegni (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Mancano pochi giorni per il via libera definitivo al Decreto Sostegni Bis, un provvedimento che ha alimentato tante polemiche da parte dei sindacati, in particolare Anief e Cisal che considerano tradito il Patto per la Scuola. “Abbiamo chiesto dei cambiamenti profondi durante l’iter parlamentare. Ci aspettiamo ora un colpo da parte del relatore o del governo, che deve rispondere alle richieste che abbiamo fatto su tanti temi, per esempio sul reclutamento“, afferma il leader del sindacato Marcello Pacifico, spiegando “abbiamo chiesto di reclutare tutti gli insegnanti che sono in possesso di abilitazione e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Mancano pochi giorni per il via libera definitivo alBis, un provvedimento che ha alimentato tante polemiche da parte dei sindacati, in particolaree Cisal che considerano tradito il Patto per la. “Abbiamo chiesto dei cambiamenti profondi durante l’iter parlamentare. Ci aspettiamo ora un colpo da parte del relatore o del governo, che deve rispondere alle richieste che abbiamo fatto su tanti temi, per esempio sul reclutamento“, afferma il leader del sindacato Marcello Pacifico, spiegando “abbiamo chiesto di reclutare tutti gli insegnanti che sono in possesso di abilitazione e ...

Concorso straordinario per il ruolo, chi supera prova scritta. I risultati La procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo di docenti della scuola ... Potrebbe rimanere vuoto un posto su tre La TABELLA elaborata dal sindacato ANIEF sul rapporto tra ...

Comunicato MI su Olimpiadi Internazionali di Informatica Olimpiadi Internazionali di Informatica: due argenti e due bronzi per il team italiano. Si sono concluse venerdì 25 giugno le Olimpiadi Internazionali di Informatica, la più imp ...

Olimpiadi Internazionali di Informatica: due argenti e due bronzi per il team italiano. Si sono concluse venerdì 25 giugno le Olimpiadi Internazionali di Informatica, la più imp ...