Roma | Mourinho è arrivato | “Daje”

(Di venerdì 2 luglio 2021) José. Lo Special One, nuovo allenatore giallorosso, è atterrato a Ciampino dopo il volo a bordo dell’aereo pilotato dal presidente del club Dan Friedkin., che si è presentato mostrando una sciarpa ai circa 300 tifosi che lo hanno accolto, ha raggiuntoTrigoria, dove trascorrerà i 5 giorni di quarantena previsti dalla normativa anti-Covid. “Grazie mille, grazie di cuore.”, ha scritto il tecnico su Instagram. Lo Special One ha postato anche un video girato macchina che dall’aeroporto di Ciampino lo ha portato a Trigoria. L'articolo proviene da ...

angelomangiante : Domani alle ore 14.00 Josè #Mourinho atterra a Roma. Aeroporto di Ciampino. @SkySport - DiMarzio : #Roma, #Mourinho è arrivato nella Capitale | LIVE - FBiasin : Domani #Mourinho arriva a #Roma, credo per la beatificazione.

Inizia l'avventura di: l'arrivo dello special one salutato da una folla di tifosi festanti a CiampinoNUOVA STAGIONE Inizia la nuova stagione dellaCALCIOc'è, la squadra ancora no CALCIO, aspunta il primo murale: lo Special One in Vespa... Anche lo Special One ci ...José Mourinho è arrivato a Roma. Lo Special One, nuovo allenatore giallorosso, è atterrato a Ciampino dopo il volo a bordo dell’aereo pilotato dal presidente del club Dan Friedkin. Mourinho, che si è ...Comincia l'avventura romana di José Mourinho. L'allenatore dei giallorossi è sbarcato al gate dei voli privati di Ciampino con un po' di ritardo (alle 14.40) rispetto all'orario programmato con il jet ...