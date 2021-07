"Nessun morto in Lombardia", ma la "Delta" preoccupa (Di venerdì 2 luglio 2021) L’assessora al Welfare, Letizia Moratti, ha sottolineato che “adesso possiamo guardare al futuro con più speranza” conservando comportamenti prudenti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) L’assessora al Welfare, Letizia Moratti, ha sottolineato che “adesso possiamo guardare al futuro con più speranza” conservando comportamenti prudenti

RosiPolimeni : In Lombardia oggi nessun morto per Covid. Non succedeva da mesi. Passo e chiudo! - Alexfacchinetti : @trincherov Ad oggi che io sappia Nessun ricco milionario, miliardario, politico, intrallazzista, stupratori etc , sia morto di covid - Italia_Notizie : In Lombardia ieri nessun morto per Covid Non succedeva da ottobre. Rt ancora in calo - ehiRicardo : RT @leggoit: Covid, in Lombardia oggi nessun morto: non accadeva da ottobre