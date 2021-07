Morte David Rossi, i pm insistono: fu solo un suicidio. Sentito dalla Commissione parlamentare d’inchiesta il procuratore capo di Siena Vitello (Di venerdì 2 luglio 2021) I magistrati di Siena non cambiano linea e non hanno dubbi. Per loro David Rossi, dirigente del Monte dei Paschi morto nel (leggi l’articolo), si suicidò. Lo ha ribadito il procuratore capo Salvatore Vitello davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Morte del manager, che con la sua audizione ha iniziato i veri lavori necessari a dare risposte ai troppi interrogativi ancora presenti su quella tragedia. Il magistrato, che non era nel capoluogo toscano quando si consumò il dramma, ha ammesso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) I magistrati dinon cambiano linea e non hanno dubbi. Per loro, dirigente del Monte dei Paschi morto nel (leggi l’articolo), si suicidò. Lo ha ribadito ilSalvatoredavanti allasulladel manager, che con la sua audizione ha iniziato i veri lavori necessari a dare risposte ai troppi interrogativi ancora presenti su quella tragedia. Il magistrato, che non era nelluogo toscano quando si consumò il dramma, ha ammesso ...

