La figuraccia di Toninelli in piena confusione

(Di venerdì 2 luglio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/07/.mp4 Non sono giorni facili per Danilo. Impegnato com’era a blaterare di barche a vela e reddito di cittadinanza, non è riuscito a vedere cosa stava accadendo attorno a lui. Ovvero il crollo (chissà se definitivo) del Movimento Cinque Stelle. Mentre lui sbirciava le foto delle vacanze altrui, Conte e Grillo se le suonavano di santa ragione e rompevano l’idillio che avrebbe dovuto ricostruire il M5S. Solo poche ore prima del patatrac, giusto per dare un’idea dell’analisi politica dell’ex ministro,li aveva definiti “la coppia migliore che la politica possa ...