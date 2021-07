Kevin De Bruyne, la stella del Belgio dal passato difficile: “la famiglia affidataria non ti vuole più”, 5 gol e la rivincita personale (Di venerdì 2 luglio 2021) Foto di Stephanie Lecocq / Ansa Il passato difficile di Kevin De Bruyne: il rifiuto della famiglia affidataria, la rabbia sfogata con 5 reti e l’inizio della carriera di uno dei talenti più cristallini della storia “Da quando ero ragazzo sono sempre stato estremamente silenzioso, estremamente timido. Non avevo una PlayStation. Non avevo molti amici intimi. Il modo in cui mi esprimevo era attraverso il calcio“. Non è che sia cambiato molto Kevin De Bruyne. A guardarlo non gli si darebbero grosse chance. Taciturno, introverso, viso che arrossisce e ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Foto di Stephanie Lecocq / Ansa IldiDe: il rifiuto della, la rabbia sfogata con 5 reti e l’inizio della carriera di uno dei talenti più cristallini della storia “Da quando ero ragazzo sono sempre stato estremamente silenzioso, estremamente timido. Non avevo una PlayStation. Non avevo molti amici intimi. Il modo in cui mi esprimevo era attraverso il calcio“. Non è che sia cambiato moltoDe. A guardarlo non gli si darebbero grosse chance. Taciturno, introverso, viso che arrossisce e ...

