[Il caso] Il partito di "Con - te". L'ex premier conta truppe e soldi. Ma la situazione è ancora molto fluida

(Di venerdì 2 luglio 2021) I pontieri di ogni ordine e grado hanno ottenuto un primo risultato: non si potrà votare per eleggere il direttorio a 5 prima di 15 giorni. E due settimane, per i pontieri che condividono la speranza ...

Advertising

alde68 : RT @carmelopalma: I 100 anni del Partito Comunista Cinese. Il comunismo vince abolendo i diritti dei lavoratori e il welfare state. Un caso… - dam_iax : RT @sobieski_iii: @gervasoni1968 @GiorgiaMeloni @Corriere L’articolo di G.Della Loggia rappresenta la prova generale della prima mossa a si… - Fcastelnuovo : @valechindamo Che poi sia consigliere comunale di un rarissimo caso di partito italiano con a capo una donna rende… - Gian59342003 : RT @sobieski_iii: @gervasoni1968 @GiorgiaMeloni @Corriere L’articolo di G.Della Loggia rappresenta la prova generale della prima mossa a si… - sobieski_iii : @gervasoni1968 @GiorgiaMeloni @Corriere L’articolo di G.Della Loggia rappresenta la prova generale della prima moss… -

Ultime Notizie dalla rete : caso partito

Il Sole 24 ORE

...la componente dovrebbe stare nel gruppo Misto nelle cui casse finirebbero i soldi spettanti ad ogni senatore. Non buono per Conte che bene sa come i soldi siano fondamentali per fare un...È questo l'obiettivo delrepubblicano irlandese che fu l'organo politico dell'Ira, Sinn ... Anche in questo, la Brexit ha catalizzato le istanze di riunificazione con la Repubblica d'...Non conosce fine la «Concorsopoli» della Regione Lazio. Ieri mattina sono finiti agli arresti domiciliari il segretario provinciale del ...Ancora una volta una bufera giudiziaria, ancora una volta nel Lazio guidato da Nicola Zingaretti e ancora un volta in casa del Pd per assunzioni di ...