Hideo Kojima firma una lettera di intenti per lavorare con Microsoft sul suo prossimo gioco

Le voci su Hideo Kojima che lavorerà con Microsoft per il suo prossimo gioco si fanno sempre più insistenti. Jeff Grubb di GamesBeat riferisce che lo sviluppatore ha firmato una lettera di intenti con Microsoft per firmare un accordo futuro per la società per pubblicare e assistere con il suo prossimo gioco. Secondo quanto riferito, le due parti, Kojima e Microsoft, hanno firmato una lettera di intenti.

