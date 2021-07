Francia | storico club retrocede | Lazio e Napoli sorridono

Leggi su serieanews

(Di venerdì 2 luglio 2021), il Bordeaux è ufficialmente retrocesso in Ligue 2 per motivi finanziari: questa decisione può cambiare il mercato diIl mondo del calcio francese è scosso da una decisione clamorosa: il Bordeaux,di, è stato retrocesso d’ufficio in Ligue2. Lo ha annunciato con una nota sul proprio sito ufficiale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.