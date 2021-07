“Devo proprio dirlo…”. Barbara D’Urso fuori, cosa è successo dopo la decisione di Mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021) Il giorno dopo il taglio ufficiale di Barbara D’Urso dalla domenica di Canale 5 arriva la risposta della conduttrice. Quello di Carmelita non è stato l’unico scossone deciso da Pier Silvio Berlusconi. A fare le spese della nuova linea à stata anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice ne aveva dato spiegazione sui social con un lungo post. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via”. “Salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Il giornoil taglio ufficiale didalla domenica di Canale 5 arriva la risposta della conduttrice. Quello di Carmelita non è stato l’unico scossone deciso da Pier Silvio Berlusconi. A fare le spese della nuova linea à stata anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice ne aveva dato spiegazione sui social con un lungo post. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via”. “Salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi ...

Ultime Notizie dalla rete : Devo proprio Malika Chalhy torna sul caso Mercedes: "Ho sbagliato. Magari dovevo trovarmi prima un lavoro". E l'agente la lascia Nel frattempo però era venuta fuori la storia del cane da 2.500 euro: "Mi piaceva la razza, devo ... per questo no", loro la reputano proprio una malattia".

Falsi addetti acqua tentano la truffa alla porta MASSA - "Sono dell'acquedotto, devo entrare in casa per effettuare dei controlli": così ha detto un sedicente operaio della società ... A ricordarlo è proprio la Spa dell'acqua: "La società ricorda che i ...

F1 2021: Leclerc replica a Ross Brawn: "Troppi incidenti? Non cambio approccio" Motorbox Il voto e il labirinto del Minotauro «Che devo votare?». «Comme che devi votare? ‘O sindaco ‘e Napoli!». «Uà, e già ci stai pensando adesso?». «Non manca molto. Cento giorni, poco più di tre mesi e po’ dobbiamo scegliere ‘o sindaco nuovo ...

