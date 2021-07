Covid: in Californa allarme variante Delta, +17% di contagi (Di venerdì 2 luglio 2021) La California ha annullato appena due settimane fa le restrizioni dovute alla pandemia di Covid, e da allora il contagio da variante Delta si sta velocemente diffondendo tra i non vaccinati. Lo Stato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 luglio 2021) La California ha annullato appena due settimane fa le restrizioni dovute alla pandemia di, e da allora ilo dasi sta velocemente diffondendo tra i non vaccinati. Lo Stato ...

Advertising

AnaTijigirl : RT @Agenzia_Ansa: Covid: in California allarme variante Delta, +17% di contagi - #ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: in Californa allarme variante Delta, 17% di contagi: (ANSA) - ROMA, 02 LUG - La California… - iconanews : Covid: in Californa allarme variante Delta, +17% di contagi - CorriereQ : Covid: in Californa allarme variante Delta, +17% di contagi - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: Covid: in California allarme variante Delta, +17% di contagi - #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Californa Covid: in Californa allarme variante Delta, +17% di contagi La California ha annullato appena due settimane fa le restrizioni dovute alla pandemia di Covid, e da allora il contagio da variante Delta si sta velocemente diffondendo tra i non vaccinati. Lo Stato più popoloso degli Usa ha una media di circa 1.000 nuovi casi di contagio al giorno, con ...

Covid: in Californa allarme variante Delta, +17% di contagi La California ha annullato appena due settimane fa le restrizioni dovute alla pandemia di Covid, e da allora il contagio da variante Delta si sta velocemente diffondendo tra i non vaccinati. Lo Stato più popoloso degli Usa ha una media di circa 1.000 nuovi casi di contagio al giorno, con ...

Covid: in Californa allarme variante Delta, +17% di contagi Agenzia ANSA Usa: 14 settembre California al voto su destituzione Newsom I californiani decideranno se destituire il governatore democratico Gavin Newsom in una elezione convocata per il 14 settembre.

Covid, in California allarme variante Delta: +17% di casi La California ha annullato appena due settimane fa le restrizioni dovute al Covid, e da allora il contagio da variante Delta si sta velocemente diffondendo. Lo Stato più popoloso degli Usa ha una medi ...

La California ha annullato appena due settimane fa le restrizioni dovute alla pandemia di, e da allora il contagio da variante Delta si sta velocemente diffondendo tra i non vaccinati. Lo Stato più popoloso degli Usa ha una media di circa 1.000 nuovi casi di contagio al giorno, con ...La California ha annullato appena due settimane fa le restrizioni dovute alla pandemia di, e da allora il contagio da variante Delta si sta velocemente diffondendo tra i non vaccinati. Lo Stato più popoloso degli Usa ha una media di circa 1.000 nuovi casi di contagio al giorno, con ...I californiani decideranno se destituire il governatore democratico Gavin Newsom in una elezione convocata per il 14 settembre.La California ha annullato appena due settimane fa le restrizioni dovute al Covid, e da allora il contagio da variante Delta si sta velocemente diffondendo. Lo Stato più popoloso degli Usa ha una medi ...