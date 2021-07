Covid | 794 nuovi positivi e 28 morti

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 794 ial test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 882. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 21. Mentre sono 199.238 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 188.474. Il tasso dità è 0,4% (ieri 0,46%). Sono poi 213 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo 16 di rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 3 - in Campania, Piemonte e Sicilia - (ieri erano stati 7 ). I ricoverati con sintomi nei reparti ...

Sono 794 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 4.261.582 il numero di persone che hanno contratto il virus. I guariti o dimessi sono complessivamente 4.086.188 e 2.345 quelle uscite oggi dall'incubo. Covid Italia, bollettino oggi venerdì 2 luglio. Sono 794 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri c'erano stati 882 nuovi casi e 21 morti. In totale sono stati effettuati 199.238 tamponi, 11 mila più di ieri.