Costa: "Cambiare le sedi degli Europei sarebbe stata una scelta di buonsenso e razionale" (Di venerdì 2 luglio 2021) Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha espresso il proprio pensiero sulla conferma di Londra come sede per semifinali e finale degli Europei. Pensare a 60mila tifosi dentro uno stadio in Inghilterra un po' di preoccupazione la provoca. Mi auguro che ci siano delle riflessioni di responsabilità, nella consapevolezza che l'obiettivo di tutti gli Stati deve essere quello di tutelare la salute. Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo ancora dentro una pandemia e in una situazione di emergenza che va affrontata con decisioni d'emergenza, talvolta da prendere anche in tempi ristretti. Il governo inglese? Fu proprio Jonhson e ...

