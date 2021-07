Corte Costituzionale: non si può togliere pensione a terroristi e mafiosi. Ma in passato ha legittimato taglio pensioni alte (Di venerdì 2 luglio 2021) Dunque la Corte Costituzionale è giunta alla conclusione che chi si è macchiato di gravissimi reati, anche di sangue, ha diritto a mantenere i sussidi dello Stato, mentre in passato ha giustificato ampiamente la falcidia delle pensioni degli anziani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Dunque laè giunta alla conclusione che chi si è macchiato di gravissimi reati, anche di sangue, ha diritto a mantenere i sussidi dello Stato, mentre inha giustificato ampiamente la falcidia delledegli anziani L'articolo proviene da Firenze Post.

