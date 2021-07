Chi è Stefano Sirena: tutto sul fidanzato di Temptation Island (Di venerdì 2 luglio 2021) Stefano Sirena è il fidanzato di Manuela Carriero di Temptation Island 2021: cosa sappiamo di lui? su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)è ildi Manuela Carriero di2021: cosa sappiamo di lui? su Donne Magazine.

Advertising

MarcoBertolin0 : Non so chi sia Ferdinando Tacconi, ma con quel cognome si è dimostrato subito un luminare al parti di Stefano. - stefano_sava : RT @Toni_ct_1: Non so chi l'ha scritta, ma è bellissima ?????????? - stefano_primo : @RomeluLukaku9 sappiamo che hai avuto un passato difficile e chi meglio di te per prendere le difese della… - MangelaVilo : @Iperborea_ E chi dovrebbe aspettare? Non stava con un certo Stefano? - Delena46169552 : RT @didimiyy: @moonshadow_369 hanno scambiato h e k per belen e stefano che annunciarono il matrimonio sulla copertina di chi -